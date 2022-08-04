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Ямамото продлил контракт с «Эдмонтоном» на два года, избежав арбитража

Ямамото продлил контракт с «Эдмонтоном» на два года, избежав арбитража
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«Эдмонтон Ойлерз» продлил контракт с нападающим Кайлером Ямамото, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года, кэпхит игрока составил $ 3,1 млн. Таким образом, стороны избежали арбитража, который был назначен на 7 августа.

Американец выступает за «Эдмонтон» с сезона-2017/2018. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 81 игру и набрал 41 очко: забросил 20 шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф на его счету 14 встреч, в которых он отметился семью набранными баллами: забил два года и отдал пять передач.

По итогам прошлого сезона «Ойлерз» вышли в плей-офф и дошли до финала Западной конференции. По ходу розыгрыша Кубка Стэнли «Ойлерз» переиграли «Лос-Анджелес Кингз» и «Калгари Флэймз», но уступили будущему обладателю трофея «Колорадо Эвеланш».

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