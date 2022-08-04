В КХЛ подтвердили переход французского защитника Овитю в «Нефтехимик»

Французский защитник Йоанн Овитю подписал контракт с «Нефтехимиком», сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение с защитником рассчитано на один год.
Ранее «Чемпионат» первым сообщал о переходе француза в клуб.
Напомним, хоккеист известен по игре в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Всего в НХЛ защитник принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач.
Большую часть карьеры француз провёл в Финляндии, где выступал за ЮП и ХИФК. В сезоне-2018/2019 Овитю играл в КХЛ за «Сочи». На его счету 25 матчей и 6 (2+4) очков.
Кроме того, Овитю принял участие в 10 чемпионатах мира. За сборную Франции он сыграл на этих турнирах 65 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 21 результативную передачу.
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