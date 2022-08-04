Вудкрофт подвёл итоги матча со сборной России U25

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над сборной России U25.

«Мне понравилось, как мы отыграли. Договаривались, что хотим сыграть мощно, сегодня нам это удалось. Забросили первыми, здорово начали, потом позволили сопернику забросить одну, вторую. Сократил скамейку уже в первом периоде, оставил только тех, кто был готов приносить пользу прямо сейчас. Это принесло плоды. В перерыве переговорили с командой. Понравилось, как ребята отреагировали, во втором периоде пошла другая игра, в третьем продолжили гнуть свою линию. Доволен сегодняшним матчем. Обязательно научимся на своих ошибках, смотрим вперёд.

Первый матч лидеров? Каждый внёс свой вклад в победу. Они сильно сыграли свои минуты, проявляли лидерские качества на скамейке и внесли спокойствие в розыгрыш большинства. Мы дважды реализовали большинство, это приятно. Я жду, что в дальнейшем они будут становиться ещё лучше.

Шалагин травмирован. Михалёв сегодня не получил много игрового времени. Он был немного сонным во время второго пропущенного гола, почувствовал, что его надо придержать. Мы сократили скамейку, и мне понравился ритм смены звеньев, поэтому Михалёв особо не играл. Я хотел вернуть его в игру, но, когда молодой игрок выпадает из игры, ему тяжело вернуться в ритм. Игра Игнатенко мне понравилась, он добавил энергии, давления в форчеке, принимал хорошие решения. Мы выпускали его на меньшинство в ключевые моменты. Я показал, что доверяю ему, и он хорошо отреагировал на это», – передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.