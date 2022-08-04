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Емелин — о хите Мичкова: никто коленом в колено не бил. Считаю, это был чистый силовой

Емелин — о хите Мичкова: никто коленом в колено не бил. Считаю, это был чистый силовой
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Защитник минского «Динамо» Алексей Емелин прокомментировал силовой приём против форварда Матвея Мичкова.

«Никто коленом в колено не бил. Считаю, это был чистый силовой. Я перекрывал центр, он хотел обыграть. Просто столкнулись, и всё. А как вы считаете, я должен был пропустить игрока в центр или что? И вы бы потом сказали – Емелин уже не тот, старый, его пора списывать, его уже молодые обыгрывают. Когда сам был в таком возрасте, против меня тоже так играли. Было и пожёстче.

Очень жаль, если он получит травму. Конечно, это плохо. Но это хоккей, если игрок идёт в центр, он должен понимать серьёзность. С Никишиным вчера тоже был игровой эпизод. Не стоит расценивать это как провокацию или специальное нанесение кому-то травмы», – передаёт слова Емелина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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