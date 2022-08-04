Президент «Барыса» отреагировал на петицию болельщиков по поводу отставки руководства

Президент казахстанского «Барыса» Борис Иванищев прокомментировал петицию болельщиков клуба по поводу отставки руководства.



«Я читал петицию. Это субъективное мнение болельщиков. У нас никаких договорняков с агентами нет, откатов нет. Игрок сам решает свои вопросы с агентом, а мы подписываем с ним контракт.



У нас всё прозрачно, зарплаты переводим на карточку. У нас каждый год проверки. Никаких откатов и агентских никогда не было. Это просто кто-то так подумал и решил. Это просто чушь! Это, может, в футболе, но у нас в хоккее такого нет. Все агенты зарегистрированы в КХЛ. Без лицензии они не имеют права работать с игроками», – приводит слова Иванищева Шайба.kz.



Напомним, в письме болельщики обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, премьер-министру Алихану Смаилову, министру культуры и спорта Даурену Абаеву и президенту Казахстанской федерации хоккея Аскару Мамину.

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