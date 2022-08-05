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Пасиоретти рассказал об отсутствии давления от руководства «Вегаса» во время игры за клуб

Пасиоретти рассказал об отсутствии давления от руководства «Вегаса» во время игры за клуб
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Макс Пасиоретти, обменянный из «Вегас Голден Найтс», рассказал об отсутствии давления со стороны руководства во время выступления за «рыцарей».

«Я много думал об этом в последнее время. Когда я попал в «Вегас», то было странно, что там не было никакой ответственности. И я не говорю о команде, а о том, что не чувствовал давления со стороны кого-либо ещё, от тренера до руководства.

В конце года в «Вегасе» никто на самом деле не привлекал нас к ответственности. Если бы у нас был такой плохой год в Монреале, то город наполовину был бы в огне, а в Вегасе солнечно, мы покупаем натуральные продукты и играем в гольф. Я не хочу сказать, что это был загородный клуб, но не было никого извне, кто мог привлечь нас к ответственности», — цитирует Пасиоретти Sportsnet.

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