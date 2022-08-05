Пасиоретти рассказал об отсутствии давления от руководства «Вегаса» во время игры за клуб

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Макс Пасиоретти, обменянный из «Вегас Голден Найтс», рассказал об отсутствии давления со стороны руководства во время выступления за «рыцарей».



«Я много думал об этом в последнее время. Когда я попал в «Вегас», то было странно, что там не было никакой ответственности. И я не говорю о команде, а о том, что не чувствовал давления со стороны кого-либо ещё, от тренера до руководства.



В конце года в «Вегасе» никто на самом деле не привлекал нас к ответственности. Если бы у нас был такой плохой год в Монреале, то город наполовину был бы в огне, а в Вегасе солнечно, мы покупаем натуральные продукты и играем в гольф. Я не хочу сказать, что это был загородный клуб, но не было никого извне, кто мог привлечь нас к ответственности», — цитирует Пасиоретти Sportsnet.

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