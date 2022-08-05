Сушинский — о Федотове: надеюсь, ЦСКА вытащит его и он сможет тренироваться

Чемпион мира, известный в прошлом хоккейный нападающий Максим Сушинский прокомментировал ситуацию с военной службой голкипера Ивана Федотова, ранее выступавшего за московский ЦСКА.



«В случае с Федотовым буду надеяться на благоразумие. Думаю, проблем возникнуть не должно. Есть спортивные клубы армии — СКА и ЦСКА. Я же служил и играл. Было много клубов, ЦСК ВВС, например. Надеюсь, ЦСКА вытащит его и он сможет тренироваться», — приводит слова Сушинского Legalbet.



Напомним, 25-летний российский голкипер в мае подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз». В начале июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от прохождения службы в армии. Затем он был отправлен в Архангельскую область для прохождения военной службы.

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