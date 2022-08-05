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«Торпедо» разгромило «Трактор» во втором товарищеском матче команд за два дня

«Торпедо» разгромило «Трактор» во втором товарищеском матче команд за два дня
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Нижегородское «Торпедо» в товарищеском матче разгромило челябинский «Трактор» со счётом 7:2 (3:0, 3:0, 1:2). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».

В составе подопечных Игоря Ларионова заброшенными шайбами отметились Игорь Ларионов-младший, Алексей Сергеев (оба — дубль), а также Кенни Агостино, Михаил Орлов и Илья Федотов. У «Трактора» отличились Александр Подкорытов и Алексей Потапов.

Напомним, вчера, 4 августа, «Торпедо» также обыграло в контрольной встрече «Трактор» — 6:2.

В первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом» (3 сентября), а «Трактор» 2 сентября примет череповецкую «Северсталь».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
05 августа 2022, пятница. 11:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
7 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Сергеев (Бутенко) – 06:52 (5x5)   2:0 Агостино (Марин) – 16:46   3:0 Сергеев (Дарьин, Федотов) – 19:55   4:0 Орлов (Федотов) – 22:52   5:0 Федотов (Орлов) – 30:10   6:0 Ларионов (Шавин) – 32:42   6:1 Подкорытов (Кирпичников, Горюнов-Рольгизер) – 40:04   6:2 Потапов – 45:06   7:2 Ларионов (Агостино) – 46:30
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