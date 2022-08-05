«Торпедо» разгромило «Трактор» во втором товарищеском матче команд за два дня

Нижегородское «Торпедо» в товарищеском матче разгромило челябинский «Трактор» со счётом 7:2 (3:0, 3:0, 1:2). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».



В составе подопечных Игоря Ларионова заброшенными шайбами отметились Игорь Ларионов-младший, Алексей Сергеев (оба — дубль), а также Кенни Агостино, Михаил Орлов и Илья Федотов. У «Трактора» отличились Александр Подкорытов и Алексей Потапов.



Напомним, вчера, 4 августа, «Торпедо» также обыграло в контрольной встрече «Трактор» — 6:2.



В первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом» (3 сентября), а «Трактор» 2 сентября примет череповецкую «Северсталь».