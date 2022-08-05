Жердев: дальнейшей задачей является возвращение в КХЛ. Уверен, что могу принести пользу
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Нападающий «Юности» Николай Жердев рассказал о своих планах. Ранее ветеран не смог пройти просмотр в минском «Динамо». Клуб решил не заключать с ним контракт. Но Жердев заявил, что всё равно планирует вернуться в будущем в один из клубов КХЛ.
«Сейчас я — игрок «Юности». Посмотрим, как дальше будет складываться ситуация, как всё пойдёт. Не буду скрывать, что моей дальнейшей задачей является возвращение в клуб КХЛ. Даже в свои 37 лет я чувствую силы и желание выступать на высшем уровне. Уверен, что смогу приносить пользу. Здоровья и желания для игры в КХЛ – вагон», — сказал Жердев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Полное интервью с Николаем Жердевым читайте на «Чемпионате».
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