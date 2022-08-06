«Спартак» поместил Мамкина в список отказов

Московский «Спартак» поместил 31-летнего защитника Михаила Мамкина в список отказов КХЛ, сообщает официальный телеграм-канал красно-белых. Таким образом, в течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту соглашение.
В минувшем сезоне Мамкин провёл 32 матча в регулярном чемпионате и не набрал очков за результативность. Его показатель полезности «+2».
Всего в чемпионатах и плей-офф КХЛ Мамкин провёл 501 матч, набрав 70 очков (17 голов + 53 передачи).
Ранее хоккеист также выступал за «Югру», «Сочи», «Автомобилист».
По итогам прошлого сезона «Спартак» занял седьмое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде красно-белые победили «Йокерит» благодаря тому, что клуб снялся с турнира. Во втором раунде спартаковцы уступили петербургскому СКА.
- 6 августа 2022
-
11:41
-
11:22
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:19
-
10:00
-
09:44
-
09:41
-
09:32
-
08:50
-
08:29
-
01:16
- 5 августа 2022
-
23:43
-
23:31
-
22:51
-
22:19
-
22:01
-
21:33
-
20:47
-
20:14
-
19:24
-
19:03
-
18:49
-
18:12
-
17:54
-
17:48
-
16:50
-
16:35
-
16:26
-
15:43
-
15:23
-
14:43
-
13:50