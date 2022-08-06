«Спартак» поместил Мамкина в список отказов

Московский «Спартак» поместил 31-летнего защитника Михаила Мамкина в список отказов КХЛ, сообщает официальный телеграм-канал красно-белых. Таким образом, в течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту соглашение.



В минувшем сезоне Мамкин провёл 32 матча в регулярном чемпионате и не набрал очков за результативность. Его показатель полезности «+2».

Всего в чемпионатах и плей-офф КХЛ Мамкин провёл 501 матч, набрав 70 очков (17 голов + 53 передачи).

Ранее хоккеист также выступал за «Югру», «Сочи», «Автомобилист».

По итогам прошлого сезона «Спартак» занял седьмое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде красно-белые победили «Йокерит» благодаря тому, что клуб снялся с турнира. Во втором раунде спартаковцы уступили петербургскому СКА.