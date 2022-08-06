Дарьин – об обмене из «Локомотива»: было неожиданно, началась новая глава в жизни

Нападающий «Торпедо» Александр Дарьин поделился мнением об обмене из «Локомотива».
«Как воспринял решение «Локомотива» обменять меня? Всё это было неожиданно, потому что всю жизнь провёл в одной команде. Но, наверное, к этому всё и шло, потому что весь прошлый сезон провёл в Перми. И до этого была возможность перебраться в другие команды, и вот спустя год с лишним всё свершилось.
С чем связываю, что в прошлом сезоне не сыграл в КХЛ ни матча? Так сложилось. Видимо, не прошёл конкуренцию, не попал в состав.
Обмен в «Торпедо» воспринимаю как новую главу в моей жизни. Прошли предсезонные сборы, начались контрольные матчи, с нетерпением жду начала сезона. Думаю, что он будет очень интересным», – сказал Дарьин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
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