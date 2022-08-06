Рябыкин: в третьем периоде получили бесплатный урок, что любую игру нужно играть до конца

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу над минским «Динамо» на предсезонном турнире в Сочи.

«Очень понравился первый период, здорово начали. Чуть-чуть расхлябано во втором, но потом собрались и вернулись в игру. В третьем получили бесплатный урок, что любую игру нужно играть до конца.

Толчинский – взрослый парень, он всё прекрасно понимает. Думаю, он готов к конкуренции, надеюсь, что у него хватит и сил, и желания сохранить место в этой тройке. Найт – большой профессионал, он приехал в отличной физической форме и готов много играть. Но нужна игровая практика.

Галимов сегодня сыграл очень здорово. Жаль, что мы его не поддержали в третьем периоде и не помогли сыграть на ноль, чтобы у него было ещё больше уверенности. На данный момент мы не выбираем первого или второго номера. Дадим ребятам играть через матч, а на турнире в Питере ближе к сезону уже будем решать», – передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.