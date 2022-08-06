Рябыкин: в третьем периоде получили бесплатный урок, что любую игру нужно играть до конца

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу над минским «Динамо» на предсезонном турнире в Сочи.
«Очень понравился первый период, здорово начали. Чуть-чуть расхлябано во втором, но потом собрались и вернулись в игру. В третьем получили бесплатный урок, что любую игру нужно играть до конца.
Толчинский – взрослый парень, он всё прекрасно понимает. Думаю, он готов к конкуренции, надеюсь, что у него хватит и сил, и желания сохранить место в этой тройке. Найт – большой профессионал, он приехал в отличной физической форме и готов много играть. Но нужна игровая практика.
Галимов сегодня сыграл очень здорово. Жаль, что мы его не поддержали в третьем периоде и не помогли сыграть на ноль, чтобы у него было ещё больше уверенности. На данный момент мы не выбираем первого или второго номера. Дадим ребятам играть через матч, а на турнире в Питере ближе к сезону уже будем решать», – передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
- 6 августа 2022
-
14:34
-
14:32
-
14:26
-
14:25
-
14:00
-
13:56
-
13:19
-
13:00
-
11:55
-
11:41
-
11:22
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:19
-
10:00
-
09:44
-
09:41
-
09:32
-
08:50
-
08:29
-
01:16
- 5 августа 2022
-
23:43
-
23:31
-
22:51
-
22:19
-
22:01
-
21:33
-
20:47
-
20:14
-
19:24
-
19:03
-
18:49
-
18:12