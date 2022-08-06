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«Локомотив» нанёс поражение «Молоту» в товарищеском матче

«Локомотив» нанёс поражение «Молоту» в товарищеском матче
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Ярославский «Локомотив» провёл первый предсезонный матч. Коллектив из Ярославля встречался с пермским «Молотом».

Матч завершился победой представителей КХЛ со счётом 3:1. Встреча проходила в формате четырёх периодов по 15 минут каждый.

У «Локомотива» отличились Даниил Бут, Артём Ильенко и Павел Тютнев. У «Молота» единственную шайбу забросил Даниил Сероух.

Далее «Локомотив» планирует принять участие в предсезонном турнире с участием команд КХЛ, который пройдёт в Уфе. Там железнодорожники встретятся с московским «Динамо», «Северсталью» и «Салаватом Юлаевым».

Сегодня, 6 августа, состоится ещё один предсезонный матч. В 17:00 мск начнут играть «Ак Барс» и «Нефтяник».

Хоккей. Предсезонный матч

«Локомотив» — «Молот» — 3:1.

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