Агент Тренина прокомментировал результаты арбитража по контракту с «Нэшвиллом»

Шуми Бабаев, агент форварда «Нэшвилл Предаторс» Якова Тренина, прокомментировал результаты арбитража.
«Это увеличение его контракта больше чем в два раза, но, по моему мнению, арбитраж должен был увеличить сумму контракта тысяч на 100 больше. С одной стороны, есть удовлетворение, с другой – его нет, но на это и есть арбитраж, который не всех оставляет полностью удовлетворёнными. Арбитраж принимает все стороны, есть определённые моменты, которые он почему-то не учёл. Но таково решение: оно независимое, с ним спорить невозможно, мы должны его принять, и в результате мы получили намного больше, чем предлагал клуб.
Когда игрок подаёт в арбитраж, срок контракта выбирает клуб. «Нэшвилл» мог выбрать контракт на год, а мог и на два. Клуб выбрал двухлетний контракт, потому что понимает, что если выберет соглашение на год и Яков сыграет точно так же, как и в прошлом сезоне, то его зарплата будет ещё в два раза больше, чем то, что они ему предлагали.
Поэтому «Нэшвилл» рискнул, выбрал двухлетний контракт, и через два года Яков становится неограниченно свободным агентом и может просить любую зарплату», — цитирует Бабаева ТАСС.
- 6 августа 2022
-
17:40
-
17:11
-
16:43
-
16:24
-
15:08
-
14:34
-
14:32
-
14:26
-
14:25
-
14:00
-
13:56
-
13:19
-
13:00
-
11:55
-
11:41
-
11:22
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:19
-
10:00
-
09:44
-
09:41
-
09:32
-
08:50
-
08:29
-
01:16
- 5 августа 2022
-
23:43
-
23:31
-
22:51
-
22:19
-
22:01
-
21:33
-
20:47