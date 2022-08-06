Агент Тренина прокомментировал результаты арбитража по контракту с «Нэшвиллом»

Шуми Бабаев, агент форварда «Нэшвилл Предаторс» Якова Тренина, прокомментировал результаты арбитража.



«Это увеличение его контракта больше чем в два раза, но, по моему мнению, арбитраж должен был увеличить сумму контракта тысяч на 100 больше. С одной стороны, есть удовлетворение, с другой – его нет, но на это и есть арбитраж, который не всех оставляет полностью удовлетворёнными. Арбитраж принимает все стороны, есть определённые моменты, которые он почему-то не учёл. Но таково решение: оно независимое, с ним спорить невозможно, мы должны его принять, и в результате мы получили намного больше, чем предлагал клуб.



Когда игрок подаёт в арбитраж, срок контракта выбирает клуб. «Нэшвилл» мог выбрать контракт на год, а мог и на два. Клуб выбрал двухлетний контракт, потому что понимает, что если выберет соглашение на год и Яков сыграет точно так же, как и в прошлом сезоне, то его зарплата будет ещё в два раза больше, чем то, что они ему предлагали.



Поэтому «Нэшвилл» рискнул, выбрал двухлетний контракт, и через два года Яков становится неограниченно свободным агентом и может просить любую зарплату», — цитирует Бабаева ТАСС.