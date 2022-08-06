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Найт: система игры «Авангарда» после ухода Хартли не претерпела значительных изменений

Найт: система игры «Авангарда» после ухода Хартли не претерпела значительных изменений
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Форвард «Авангарда» Корбан Найт рассказал о том, как у него проходит адаптация к игре под руководством нового тренера. По окончании минувшего сезона пост наставника «ястребов» покинул Боб Хартли.

«Система игры не претерпела значительных изменений. Тренер Дмитрий Рябыкин работал с Бобом Хартли на протяжении нескольких лет. Он отличный человек и отличный тренер. Никаких трудностей я не испытываю, система весьма схожа с той, которой мы придерживались ранее. Это облегчает адаптацию», — приводит слова Найта пресс-служба «Авангарда».

Сегодня, 6 августа, «Авангард» в матче предсезонного турнира в «Сочи» обыграл минское «Динамо» со счётом 5:2. Сам Найт в этой встрече отметился дублем, сделав важный вклад в победу.

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