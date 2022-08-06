Радулов: какой сейчас может быть уровень игры? Камон!

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов после предсезонного матча с «Нефтяником», который закончился победой казанцев со счётом 6:1, заявил, что пока не может нормально оценивать уровень собственной формы.



«Август месяц, какой тут может быть уровень игры? Камон! Нормальный уровень. Для летнего хоккея абсолютно нормально, думаю, всем понравилось.



Самая поездка — очень круто. Побывали на буровой, было интересно на неё посмотреть. Специалисты рассказали нам про её работу, спасибо им.



Мой дубль? Всегда приятно забивать. Во-первых, хорошая передача была от Вадима Шипачёва, по второму голу. С первым там ребята хорошо поборолись, разыграли, вывели человека на бросок. Я просто оказался в нужном месте и попал. Приятно, конечно, забивать, тем не менее самое главное, что команда выиграла», — цитирует Радулова пресс-служба «Ак Барса».