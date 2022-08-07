Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с «Адмиралом».

«Матч был равным. Обе команды хорошо играли в первом периоде. Первая часть второй двадцатиминутки осталась за «Адмиралом». Но затем наша команда прибавила. В каждой смене создавали голевые моменты. Нашли свою игру, были дисциплинированы, и Варфоломеев забросил. Концовка была сложная, но показали характер и сохранили победу. Это был хороший тест. Еще раз отмечу «Адмирал», у них хорошая команда, они играли здорово.



Да, сегодня Звягин играл со Спунером и Козуном. Я уже говорил, что Звягин – опасный игрок, может сделать голевую возможность в любой момент. Думаю, ему полезно было поиграть с такими игроками. Например, Спунер – один из лучших плеймейкеров в лиге.



По ходу матча решили, что в этой связке надо больше электричества, поэтому добавили к ним Мартынова. Затем на этой позиции был и Соколов. Такие матчи и есть для того, чтобы пробовать разные сочетания. Смотрим, как они играют. Впереди ещё несколько игр, думаю, вы увидите других игроков в этой тройке.



Сыграет ли Ян Шостак? Он здесь на случай травм и для тренировок, где должно быть по три голкипера. Ян может сыграть, но вряд ли на этом турнире.

Над чем нужно поработать? В ряде матчей бывало по-разному. Например, какие-то компоненты смотрелись хорошо, а другие – похуже. Мы работаем над этими моментами, которые были похуже. И в следующем матче всё может быть наоборот.



Лучший ответ на этот вопрос такой: мы работаем над тем, чтобы команда стабильно хорошо играла все 60 минут. Мы оттачиваем все компоненты. Как уже говорил, у нас обновилась команда, есть новые молодые ребята, они прежде не играли на таком уровне. Надо развивать их. Плюс им надо привыкнуть к нашей системе. Да и опытным игрокам надо отшлифовать свою игру и разные компоненты. Надо чтобы все игроки были готовы к сезону и показывали свой высокий класс», передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.