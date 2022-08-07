Турнирная таблица Sochi Hockey Open по окончании четвёртого игрового дня

Сегодня, 7 августа, в Сочи состоялся четвёртый день в рамках предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.
Было сыграно три матча: минское «Динамо» одержало победу над владивостокским «Адмиралом» (2:0), омский «Авангард» оказался сильнее санкт-петербургского СКА (3:1), а сборная России до 25 лет разгромила «Сочи» со счётом 6:1.
После четырёх сыгранных встреч первое место в турнирной таблице занимает «Авангард», заработавший шесть очков, следом идёт СКА, также набравший шесть баллов. Далее располагаются сразу три команды: минское «Динамо», «Адмирал» и сборная России U25, в активе которых четыре очка. Замыкает таблицу «Сочи» (0 баллов).
В последний игровой день, который состоится во вторник, 9 августа, пройдут следующие матчи:
«Авангард» — «Адмирал» (12:00 мск);
ХК «Сочи» — «Динамо» Минск (15:45 мск);
СКА — Россия U25 (19:30 мск).
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