«В открытый хоккей мы играть не умеем. Это урок». Назаров — об 1:6 со сборной России U25

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче Лига Ставок Sochi Hockey Open со сборной России U25 (1:6).



«Попросил ребят сыграть в открытый хоккей. Установку выполнили, но содержание игры мне не понравилось. В открытый хоккей мы играть не умеем. Для нас это немного другое. Но ничего: подвигались, получили много негативных эмоций, поговорили в раздевалке, поняли ошибки. Это урок. Посмотрели на передачи, приём, бросок, когда никто не идёт в силовую борьбу. Молодцы, что выполнили установку, но игра в целом не понравилась.



Мы создавали моменты. Не понравилось, что их не реализовали. Может быть, сказалась усталость четвёртой игры или сбился фокус, когда никто тебя не бьёт. Мне было интересно посмотреть на команду в другом формате.



Прошло четыре игры на турнире. Сделали выводы по позициям, которым требуется усиление? Усиление ищем всегда без остановки. Делаем всё, что можем. Пытаемся залатать дыры тем, что есть», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.