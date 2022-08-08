Слепец: в прошлом сезоне получил сигнал, что необходимо перезагружаться

Форвард «Амура» Кирилл Слепец прокомментировал победы своей команды во время предсезонки. Хабаровчане обыграли «Спартак» и «Динамо». Но Слепец призвал не переоценивать значимость результатов.
«Мне кажется, выводы делать рано, год назад мы тоже уверенно начали предсезонку, но сам чемпионат в общем-то не получился. Другое дело, что в «Амуре» сейчас идёт большая работа, требования нового тренерского штаба понятны и воплощаются на льду. В команде спокойная, профессиональная атмосфера. В принципе, в матчах со «Спартаком» и «Динамо» это было видно.
Предстоящий сезон очень важен и для команды, и для меня. После молодёжного чемпионата мира не удалось закрепиться в «Локомотиве», пошли командировки по клубам КХЛ и ВХЛ. В прошлом чемпионате после обмена из «Спартака» провёл 14 матчей за «Амур», но очков не набрал. Для меня это сигнал о том, что необходимо перезагружаться», — цитирует Слепца Russia-Hockey.
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