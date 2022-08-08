Бардаков получил травму в матче СКА и «Авангарда»

Форвард СКА Захар Бардаков получил повреждение на предсезонном турнире Лига ставок Sochi Hockey Open. В матче с «Авангардом» 21-летний россиянин в одном из эпизодов получил клюшкой в шею. Повреждение форварду нанёс нападающий «Авангарда» Фёдор Малыхин.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Пока в СКА не комментировали травму Бардакова. В связи с этим неизвестно, сколько времени он проведёт в лазарете.
Любопытно, что Бардаков стал уже вторым хоккеистом СКА, который получил травму на этом турнире. Ранее форвард СКА Матвей Мичков, выступающий в Сочи за сборную России U25, травмировался после силового приёма Алексея Емелина. 17-летний хоккеист не смог продолжить игру. Сообщалось, что у него травма колена. Нападающий теперь пропустит не менее двух недель.
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