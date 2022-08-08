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Новичок «Авангарда» Бродхёрст рассказал, как 45 часов добирался до Омска

Новичок «Авангарда» Бродхёрст рассказал, как 45 часов добирался до Омска
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Форвард «Авангарда» Алекс Бродхёрст рассказал о долгом путешествии в Россию. Хоккеист добирался в Омск из США.

«Не знаю, были ли какие-то проблемы с визой, просто потребовалось больше времени на оформление, чем мы думали. Рад, что всё разрешилось. Особо не беспокоился, в клубе были уверены, что всё будет нормально.

Добраться до России — то ещё путешествие. Поехал в Вашингтон забрать визу, провёл день там, потом вылетел в Стамбул. Там тоже провёл день, потом вылетел в Москву, там час на пересадку – и в Омск. Очень длинная поездка — около 45 часов, я так долго ещё никогда не был в дороге. К счастью, в клубе дали мне пару дней прийти в себя, отдохнуть. Сейчас, кажется, наконец, прошёл акклиматизацию и начал спать по ночам», — сказал Бродхёрст в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полностью интервью с Алексом Бродхёрстом читайте на «Чемпионате».

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