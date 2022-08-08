Плющев — о фоле против Бардакова: безобразие, так можно убить!

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал фол нападающего «Авангарда» Федора Малыхина против игрока СКА Захара Бардакова в игре предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
«Посмотрел видео с нарушением Малыхина против Захара Бардакова. Это, конечно, безобразие. Человек бьет клюшкой в шею игрока, который его даже не видит. И дело не в том, что это всего лишь предсезонный турнир. Это тяжёлое нарушение, за которое надо немедленно удалять и накладывать длительную дисквалификацию. Так ведь можно убить! Странно, что нарушение не увидели судьи. Лигу уже покинули ряд ведущих арбитров, и, судя по всему, нас ждет тяжёлый сезон. Я смотрел матч, арбитры пропускали много мелкого фола. И, как мы видим из эпизода, не только мелкого! Если так судят в предсезонке, то что же будет в чемпионате? Как бы это не закончилось для кого-то плохо», — сказал Плющев «Чемпионату».
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