Макеев возвращается в Екатеринбург после проведённой в Германии операции на колене

Пресс-служба «Автомобилиста» сообщила о состоянии форварда Алексея Макеева. Он уже завтра, 9 августа, вернётся в Екатеринбург после операции, которую он перенёс в Германии. Спортсмен не примет участия в предсезонном турнире в Магнитогорске. Его также пропустит нападающий Георгий Белоусов, который получил повреждение.
В августе сообщалось, что у Макеева диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.
В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний форвард принял участие в 34 встречах, забросив 11 шайб и отдав 12 голевых передач при показателе полезности «+10».
В общей сложности на его счету 528 матчей в КХЛ, он набрал 266 (128+138) очков при общей полезности «+5». Ранее Макеев также выступал за подмосковный «Витязь» (2013–2020) и «Автомобилист» в сезоне-2012/2013, вернувшись в клуб в 2020 году.
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