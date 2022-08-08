«Автомобилист» представил домашнюю форму на новый сезон

Пресс-служба «Автомобилиста» показала домашнюю форму команды на новый сезон. В новом сезоне команда будет использовать форму красного цвета с чёрными элементами. Крупный логотип будет размещён в центре свитера.
Аналогичной будет и гостевая форма. Но в гостевом комплекте основным цветом будет белый.
Фото: ХК «Автомобилист»
В новом сезоне «Автомобилист» стартует 2 сентября. В этот день команда встретится с «Локомотивом».
Новый сезон стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия между финалистами последнего розыгрыша Кубка Гагарина – ЦСКА и «Металлургом». Регулярка КХЛ продлится до 26 февраля 2023 года. Все команды проведут по 68 матчей в регулярном чемпионате – это рекордное количество игр.
Каждая команда сыграет со всеми соперниками по одному разу дома и на выезде (в сумме 42 матча). По 20 встреч (по 10 дома и в гостях) каждый клуб проведёт с каждой командой из своей конференции. Ещё шесть встреч команды доберут с целью повышения количества принципиальных матчей (по три дома и в гостях).
В регулярном сезоне будет всего одна пауза на матчи национальной сборной – с 12 по 18 декабря 2022 года.
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