«Автомобилист» представил домашнюю форму на новый сезон

Пресс-служба «Автомобилиста» показала домашнюю форму команды на новый сезон. В новом сезоне команда будет использовать форму красного цвета с чёрными элементами. Крупный логотип будет размещён в центре свитера.



Аналогичной будет и гостевая форма. Но в гостевом комплекте основным цветом будет белый.

Фото: ХК «Автомобилист»

В новом сезоне «Автомобилист» стартует 2 сентября. В этот день команда встретится с «Локомотивом».

Новый сезон стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия между финалистами последнего розыгрыша Кубка Гагарина – ЦСКА и «Металлургом». Регулярка КХЛ продлится до 26 февраля 2023 года. Все команды проведут по 68 матчей в регулярном чемпионате – это рекордное количество игр.



Каждая команда сыграет со всеми соперниками по одному разу дома и на выезде (в сумме 42 матча). По 20 встреч (по 10 дома и в гостях) каждый клуб проведёт с каждой командой из своей конференции. Ещё шесть встреч команды доберут с целью повышения количества принципиальных матчей (по три дома и в гостях).



В регулярном сезоне будет всего одна пауза на матчи национальной сборной – с 12 по 18 декабря 2022 года.