Юров: на Капризова все молятся в Миннесоте. Будет приятно когда-нибудь сыграть с ним

Российский нападающий Данила Юров, выбранный «Миннесотой Уайлд» на драфте НХЛ — 2022, поделился мнением о форварде клуба Кирилле Капризове.
«В день драфта и после пообщался с представителями клуба. Это отличная организация, где работают отличные люди. Там все находятся на позитиве. Если я буду работать усердно и показывать отличные результаты, то с их стороны получу должное доверие. Они меня ждут. Клуб окажет мне поддержку, когда я приеду в НХЛ.
Общаюсь ли с руководителями клуба сейчас? На данный момент я прохожу сборы, поэтому формально нам не о чем списываться. Перед поездкой в Сочи передал представителям «Миннесоты», что у меня всё нормально. Они пожелали мне удачи и заявили, что будут наблюдать за моей игрой.
После турнира сотрудники клуба укажут мне на мои ошибки и подскажут, как их исправить. Подобный диалог будет проходить по ходу всего сезона.
Общались ли после драфта с Капризовым? Кирилл написал мне, поздравил и сказал, чтобы я продолжал работать в том же духе. Капризов – самый популярный игрок команды и во всём штате. На него все молятся. Мне будет приятно когда-нибудь выйти с ним на площадку и сыграть. Кирилл – феноменальный игрок.
Уже рисую себе картину, как врываюсь в НХЛ и становлюсь звездой штата? Конечно, у меня есть такая мечта, тем более что Капризов – это живой пример. Надеюсь, Кирилл всегда будет рядом, и мы вместе пройдём огонь и воду. Но, повторюсь, сейчас я думаю только о грядущем сезоне», – цитирует Юрова «РИА Новости Спорт».
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