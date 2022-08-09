Экс-игрок клубов НХЛ и «Авангарда» стал тренером защитников в академии омского клуба

Пресс-служба омского «Авангарда» объявила, что экс-игрок команды Никита Никитин назначен тренером по работе с защитниками в академии клуба.



В 2005–2010, 2013, 2017 годах он выступал за омичей, в общей сложности проведя 389 матчей, забросив 20 шайб и отдав 73 результативных передачи при показателе полезности «+19». Ранее Никитин также выступал в Национальной хоккейной лиге, играя за «Сент-Луис Блюз» (клуб выбрал его на драфте 2004 года), «Коламбус Блю Джекетс» и «Эдмонтон Ойлерз».



Карьеру 36-летний экс-защитник завершил, выступая за челябинский «Трактор» в 2019 году.



В 2006 году Никитин стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира по хоккею, а в 2012 году — чемпионом мира на турнире, прошедшем в Финляндии и Швеции.