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Легенда чехословацкого хоккея отказался возвращать свитер, подаренный ему Путиным

Легенда чехословацкого хоккея отказался возвращать свитер, подаренный ему Путиным
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Легендарный чехословацкий нападающий Йозеф Голонка поделился мыслями относительно «джерси», который он получил от президента РФ Владимира Путина в 2020 году. Бывший хоккеист, которому сейчас 84 года, считает, что у него нет причин отказываться от подарка.

«У меня нет причин возвращать его. Я верю, что политика не должна вмешиваться в спорт. Я человек, далёкий от политики. Моя политика всегда была такой: побеждать и радовать, делать счастливыми фанатов. Этот «джерси» я хорошо припрятал.

Гашек критикует чешских игроков, выступающих в России? Доминик слегка удивил меня. Примечателен тот факт, что об этой теме не высказывается даже Яромир Ягр — третий лучший хоккеист в истории НХЛ.

Когда я играл в хоккей, среди россиян у меня было много как врагов, так и друзей», — приводит слова Голонки Sport.cz.

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