Легенда чехословацкого хоккея отказался возвращать свитер, подаренный ему Путиным

Легендарный чехословацкий нападающий Йозеф Голонка поделился мыслями относительно «джерси», который он получил от президента РФ Владимира Путина в 2020 году. Бывший хоккеист, которому сейчас 84 года, считает, что у него нет причин отказываться от подарка.
«У меня нет причин возвращать его. Я верю, что политика не должна вмешиваться в спорт. Я человек, далёкий от политики. Моя политика всегда была такой: побеждать и радовать, делать счастливыми фанатов. Этот «джерси» я хорошо припрятал.
Гашек критикует чешских игроков, выступающих в России? Доминик слегка удивил меня. Примечателен тот факт, что об этой теме не высказывается даже Яромир Ягр — третий лучший хоккеист в истории НХЛ.
Когда я играл в хоккей, среди россиян у меня было много как врагов, так и друзей», — приводит слова Голонки Sport.cz.
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