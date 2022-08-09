«Спартак» расторг контракт с защитником Мамкиным. На его счету более 500 матчей в КХЛ

Хоккейный клуб «Спартак» и 31-летний защитник Михаил Мамкин договорились о расторжении контракта, сообщается в официальном телеграм-канале москвичей.

Отмечается, что о расторжении договорились по обоюдному согласию сторон.

«ХК «Спартак» благодарит Михаила за выступления в составе команды и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Три дня назад, 6 августа, «Спартак» поместил Михаила Мамкина в список отказов Континентальной хоккейной лиги. В прошедшем сезоне российский защитник принял участие в 32 встречах регулярного чемпионата, в которых не отметился баллами за результативность. Его показатель полезности составлял «+2». Всего за время игры в КХЛ, включая плей-офф, Мамкин выступал за «Югру», «Сочи», «Автомобилист» и «Спартак» и сыграл 501 матч, в котором набрал 70 (17+53) очков.