«Им всем ещё надо расти». Вудкрофт после поражения от «Сочи» высказался о молодых игроках

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт высказался о поражении в заключительной встрече Sochi Hockey Open с «Сочи» (3:5).

«У нас сегодня был молодой состав. Хотели использовать этот матч, чтобы оценить нашу молодёжь, дать им возможность побороться за места в основе. В первом периоде действовали плохо, в перерыве сказали, что нельзя так вяло и лениво играть, хватать удаления. Во втором мы играли правильно, вернулись в игру, вышли вперёд, перехватили инициативу. В третьем периоде сели в лужу.

Не так мы хотели завершить игру и весь турнир. Эта встреча дала много информацией об игроках, их состоянии. Воспользуемся этой информацией, думаю, к сезону подойдём во всеоружии.

Многие молодые ребята сегодня сыграли нестабильно. Не хочу называть никаких имён, им всем ещё надо расти», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.