Андрей Назаров рассказал, почему запрещает хоккеистам «Сочи» ездить на электросамокатах

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал, почему запрещает хоккеистам команды ездить на электросамокатах.

«Это было моё первое правило здесь. Несколько раз видел, как люди падали с них и получали травмы. Когда вы приезжаете на два-три дня — это весело, а если ездить восемь месяцев, по-любому один раз упадёшь. Ссадины, переломы. Мы потеряем игрока минимум на две недели», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Александра Рожкова.

Напомним, «Сочи» одержал победу в последней встрече турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open с минским «Динамо». Матч, который прошёл на стадионе «Шайба» в Сочи, завершился победой сочинцев со счётом 5:3. Хозяева турнира набрали два очка в пяти встречах и заняли последнее место на Sochi Hockey Open.