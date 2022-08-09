Андрей Назаров рассказал, почему запрещает хоккеистам «Сочи» ездить на электросамокатах
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал, почему запрещает хоккеистам команды ездить на электросамокатах.
«Это было моё первое правило здесь. Несколько раз видел, как люди падали с них и получали травмы. Когда вы приезжаете на два-три дня — это весело, а если ездить восемь месяцев, по-любому один раз упадёшь. Ссадины, переломы. Мы потеряем игрока минимум на две недели», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Александра Рожкова.
Напомним, «Сочи» одержал победу в последней встрече турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open с минским «Динамо». Матч, который прошёл на стадионе «Шайба» в Сочи, завершился победой сочинцев со счётом 5:3. Хозяева турнира набрали два очка в пяти встречах и заняли последнее место на Sochi Hockey Open.
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