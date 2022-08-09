Обвинения в сексуальных связях с 17-летней балериной против владельца «Эдмонтона» отозваны

Обвинения в сексуальных отношениях с балериной Сейдж Хамфрис против владельца «Эдмонтон Ойлерз» Дэрила Каца отозваны, сообщает Sportsnet. Ранее миллиардера обвиняли в том, что заплатил 17-летней девушке $ 75 тыс. за оказание сексуальных услуг.
Обвинения отозвали из-за того, что Хамфрис не была несовершеннолетней во время предполагаемого преступления. В водительских правах балерины написана дата рождения 3 октября 1997 года, а сейчас ей 24 года. Таким образом, на момент связи с Кацем ей было 18 лет. Владельцу «Эдмонтона» сейчас 61 год.
Напомним, обвинения в адрес Каца стали ответом на иск о сексуальном насилии, который подали семь начинающих балерин в 2021 году против учителя танцев Митчелла Тейлора Баттона и его жены Дасти Баттон. Семья подала встречный иск, сообщив, что Хамфрис, будучи несовершеннолетней, трижды вовлекалась в сексуальные отношения с мужчинами намного старше, чем она, в том числе и с Кацем.
Отметим, что адвокатом Баттонов Марком Рандаццей было подано ходатайство об исключении из встречного иска о сексуальном насилии всех ссылок о том, что Хамфрис была «несовершеннолетней» или «17-летней». Кроме того, адвокат подал «уведомление о добровольном прекращении» претензий к владельцу «Эдмонтона».
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