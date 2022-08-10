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Никита Трямкин: хочется уже хоть что-то и выиграть

Никита Трямкин: хочется уже хоть что-то и выиграть
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Российский защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин рассказал о целях на сезон.

«Давайте так, это будет новый «Автомобилист». А как иначе? Каждый игрок в команде должен уметь защитить свои ворота, помогать вратарю. За счёт этого и выигрываются Кубки. Из недавних примеров – Омск, или когда Александр Овечкин в чемпионский сезон ловил шайбу на себя. Зарипов в последнем финале Казани с ЦСКА её тоже ловил, пятикратный обладатель Кубка Гагарина. За счёт такого мужского коллектива и выигрывают команды.

Признаюсь, что наступил такой момент, хотя это было и ранее, что хочется уже что-то и выиграть. Потому что, когда год за годом происходят какие-то неудачи, это накапливается и начинает уже бесить. А играть за родной клуб – это здорово. Для меня это мотивация. Не просто продлить контракт, а проявить себя, как в сезоне после приезда из НХЛ, и показать хороший результат: как командный, так и личный», – приводит слова Трямкина Metaratings.

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