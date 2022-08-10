Третьяк подвёл итоги выступления сборной России U25 на предсезонном турнире в Сочи

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил выступление сборной России U25 на предсезонном турнире в Сочи. Там команда заняла пятое место из шести участников, набрав два очка.



«Мы правильно сделали, что создали сборную U25, потому что мальчишкам надо давать возможность играть вместе. Где они такой опыт получат, чтобы играть против СКА, минского «Динамо», других команд КХЛ? Вчера посмотрел матч, рисунок хороший. Ребята понимают, что о них заботятся. Мы хотим, чтобы они остались здесь, играли. ФХР делает всё, чтобы создать условия. Будем дальше думать, как продлить сезон для сборной, чтобы она играла не только в Москве, Сочи, но и в других городах. Для ребят это очень важно. Игра в других городах пойдёт и на популяризацию нашего вида спорта.



Думаю, теперь ребята этой сборной могут рассчитывать на большее игровое время в своих клубах. За ними наверняка следят тренеры, видят, как они играют. Думаю, им будут больше доверять, потому что они уже в бою, уже прошли хороший этап подготовки. Думаю, тренеры уже взяли на заметку», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.