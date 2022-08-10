Форвард «Северстали»: «Локомотив» очень много раз простил нас. Три точно должен был забить

Нападающий «Северстали» Игорь Гераськин подвёл итоги первой встречи турнира в Уфе. Череповчане переиграли «Локомотив» — 3:2.



«Какие впечатления от победы? Побеждать всегда приятно, но качество игры ещё слабенькое. Потому что под нагрузками, ещё не отошли. Надеюсь, с каждой встречей на турнире будем добавлять и добавлять.



Качество уфимского льда? Понятно, что летний лёд, жарко на улице. Качество льда оставляет желать лучшего. Но все в равных условиях, все команды, поэтому играем.



«Локомотив» играл расхлябанно? Не знаю, в первой периоде мне показалось, что очень много раз простили. Три точно должны были нам забивать.



За счёт чего не проиграли первый период? Вратарь нас подтащил в первом периоде, на самом деле. Если бы не он, счёт был бы совсем другим. Но во втором периоде уже привыкли немножко ко льду, к площадке, поэтому добавили. Второй и третий период уже играли неплохо.



Говорим ли в раздевалке, что надо бы турнир выиграть? Разговоров пока не вели таких, но всегда хочется выигрывать, побеждать в каждом матче, выходить и играть на победу», — передаёт слова Гераськина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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