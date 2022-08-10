Р. Ротенберг: в моём понимании Воробьёв не сделал ничего такого, это наш игрок

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о ситуации с нападающим клуба Михаилом Воробьёвым, который признал свою вину в даче взятки.

«Мы своих не бросаем, максимально поддерживаем. Мы с Мишей на связи, сегодня общались, постоянно разговариваем. В моём понимании, он не сделал ничего такого. Это наш игрок, центральный нападающий, играет в России, играет за сборную России. Помните, на МЧМ он в своё время отдал 10 голевых передач Кириллу Капризову. Это наши бриллианты, наши всё. Будем максимально поддерживать и работать вместе с юристами», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, сегодня, 10 августа, должны были состояться три судебных процесса о взятках над бывшими игроками системы «Салавата Юлаева» Михаилом Воробьёвым, Владиславом Лукиным и Анваром Сулеймановым.