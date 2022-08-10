Главный тренер московского «Динамо» рассказал, когда к команде присоединятся легионеры

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после поражения в первом матче на Кубке Республики Башкортостан с «Салаватом Юлаевым» (1:2).



«Большинство у нас сильно страдает. Большинство и реализация — основные проблемы, которые у нас есть. Начинает появляться движение, какие-то взаимосвязи, но вот этот компонент слабый.



Спорный момент в третьем периоде? Мне кажется, нормальный гол. Выехать из вратарской игрок не мог, потому что его толкали. Но судьи приняли решение.



Игра новичков команды? Вы знаете, кто-то легче переносит нагрузки, кто-то тяжелее. У кого-то лучше получается. И сочетания разные, и роли совсем другие в команде. Забитые голы — основные требования.



Когда появятся остальные легионеры? Завтра прилетают. Но понадобится время, чтобы акклиматизировались, пришли в себя и с командой начали тренироваться», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.