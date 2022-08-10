Главный тренер московского «Динамо» рассказал, когда к команде присоединятся легионеры

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после поражения в первом матче на Кубке Республики Башкортостан с «Салаватом Юлаевым» (1:2).
«Большинство у нас сильно страдает. Большинство и реализация — основные проблемы, которые у нас есть. Начинает появляться движение, какие-то взаимосвязи, но вот этот компонент слабый.
Спорный момент в третьем периоде? Мне кажется, нормальный гол. Выехать из вратарской игрок не мог, потому что его толкали. Но судьи приняли решение.
Игра новичков команды? Вы знаете, кто-то легче переносит нагрузки, кто-то тяжелее. У кого-то лучше получается. И сочетания разные, и роли совсем другие в команде. Забитые голы — основные требования.
Когда появятся остальные легионеры? Завтра прилетают. Но понадобится время, чтобы акклиматизировались, пришли в себя и с командой начали тренироваться», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 10 августа 2022
-
20:37
-
20:34
-
20:29
-
20:24
-
20:17
-
20:07
-
19:43
-
19:22
-
19:16
-
18:34
-
18:05
-
17:33
-
17:10
-
17:02
-
16:49
-
16:37
-
16:27
-
16:22
-
15:50
-
15:40
-
15:32
-
15:18
-
14:45
-
14:29
-
13:57
-
13:40
-
13:31
-
13:09
-
13:04
-
12:39
-
12:28
-
12:02
-
11:45
-
11:20
-
11:01