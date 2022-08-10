Винер — о турнире «три на три»: важно, что Третьяк и Ротенберг — подвижники хоккея

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды России Ирина Винер поделилась мнением о хоккейном турнире «три на три».
«Я очень люблю хоккей. В Новогорске работала в зале, где тренировались наши самые великие — Мальцев, Харламов. Очень дружили с Третьяком, часто сидели на гимнастической скамейке, он мне много чего рассказывал. А Мальцев всегда говорил: Олимпиаду выигрывает тот, кто выигрывает хоккей, и я с ним была согласна.
Сейчас выступали хорошие ребята, которые представляли южные регионы — Крым, Краснодар, Ростов. Очень приятно, что хоккей развивается в таких южных регионах, и что сейчас появилось новое направление — «три на три». Очень интересно, компактно, не надо бегать глазами по огромной площадке. Маленькая площадка и формат «три на три» имеют большое будущее. В Олимпийские игры этот формат войдёт обязательно, потому что хоккей — интересная, смотрибельная игра, которая собирает много зрителей.
Важно, что Третьяк и Роман Ротенберг — подвижники хоккея, которые находят интересные подходы к хоккею, шоу, хоккей будущего. Это правильно, надо искать новые формы», — передаёт слова Винер корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 10 августа 2022
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