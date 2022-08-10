А Юдин: Воробьёв должен играть и вести за собой молодёжь

Заслуженный мастер спорта, тренер Александр Юдин прокомментировал ситуацию с судебным процессом против Михаила Воробьёва.
«В истории с Воробьёвым много непонятного, но ясно одно: в Уфе был какой-то криминальный замес, в который он по молодости и глупости попал. Всё говорит о том, что Воробьёв просто хочет играть в хоккей — что тогда, что сейчас. Это дело всей его жизни, плюс он важный игрок в СКА, один из первых центров. Ещё вопрос, откуда появилась информация о суде? Ещё ничего не было, а вбросы уже появляются — видимо, есть какие-то заинтересованные стороны, которые нагнетают обстановку. Надеюсь, вся эта ситуации не скажется на его карьере. Миша — трудолюбивый и талантливый парень, такие должны вести за собой молодёжь и весь наш спорт, а не на нарах сидеть. А вопрос с армией, уверен, он решит. Сейчас главное — сохранить игрока для нашего хоккея», — сказал Юдин «Чемпионату».
- 10 августа 2022
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