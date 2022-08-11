Кожевников: вброс про Воробьёва кому-то интересен, чтобы отвлечь от дела Федотова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию вокруг Михаила Воробьёва.

«Если что-то и было, то в эту ситуацию Михаила вовлекли третьи лица. Просто-напросто запутали ему мозги. А вообще, что можно говорить, когда нет официальной информации? Пока всё это сотрясание воздуха. Мне кажется, подобный вброс кому-то интересен, чтобы отвлечь от дела Федотова. Чтобы о нём все забыли», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Напомним, вчера, 10 августа, состоялось заседание по делу о даче взятки за освобождение от обязанности проходить службу в армии. В итоге заседание было перенесено на конец августа, а Воробьёв признал свою вину. Федотова же отправили в Северодвинск для прохождения армейской службы.