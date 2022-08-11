Канадцы стартовали на молодёжном чемпионате мира победой над Латвией

В ночь на 11 августа в Эдмонтоне состоялся матч группы А молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная Канады U20 начала выступления на домашнем турнире с победы над сборной Латвии со счётом 5:2.



Канадцы распечатали ворота соперника на восьмой минуте: атаку с участием Мэйсона Мактавиша и Донована Себранго завершил 17-летний Коннор Бедард, представляющий клуб «Реджайна Пэтс». Однако в конце первого периода латвийцы сравняли счёт – отличился Райнерс Дарзиньш.



На 31-й минуте Лукас Кормье с передачи Джошуа Руа вновь вывел сборную Канады вперёд, на 37-й Олен Целльвегер упрочил преимущество фаворитов встречи, а ещё через минуту Ридли Грейг сделал счёт ещё более крупным. В третьем периоде команды обменялись шайбами. Латвийцы реализовали численное большинство (отличился Богдан Ходас), а точку в игре поставил канадец Уильям Дюфур – 5:2.

Для сборной Латвии, заменившей на турнире отстранённую решением IIHF сборную России, это второе поражение за два дня. Накануне они с разгромным счётом 1:6 проиграли финнам.