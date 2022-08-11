Вадим Епанчинцев: проблемы «Амура» мы знаем, два матча — ноль голов

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение своей команды в матче с «Металлургом». Встреча закончилась со счётом 3:0.



«Сложно сказать по этим матчам предсезонным. Мы сыграли, как позволил соперник, он позволял нам немного. Наши проблемы мы знаем. Два матча – ноль голов. Проблема не в защите, проблема в нападении. Предстоит много работы. Радует отношение ребят. Они стараются в силу своих возможностей. Лозебников? Здорово, да. Это всего его второй матч в КХЛ, пусть и предсезонный. Шанс даётся, всё от него зависит. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, его игрой довольны. У нас тут спортивный принцип. Он – хороший помощник тому же Аликину. Пока не хотелось бы говорить о нашем латвийском голкипере. Пока он с нами, работает, но есть нюансы. Как эти не хоккейные нюансы прояснятся, думаю, ближе к Кубку мэра мы его увидим. Надеемся на это», — приводит слова Епанчинцева пресс-служба КХЛ.