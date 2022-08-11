Вадим Епанчинцев: проблемы «Амура» мы знаем, два матча — ноль голов

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение своей команды в матче с «Металлургом». Встреча закончилась со счётом 3:0.
«Сложно сказать по этим матчам предсезонным. Мы сыграли, как позволил соперник, он позволял нам немного. Наши проблемы мы знаем. Два матча – ноль голов. Проблема не в защите, проблема в нападении. Предстоит много работы. Радует отношение ребят. Они стараются в силу своих возможностей. Лозебников? Здорово, да. Это всего его второй матч в КХЛ, пусть и предсезонный. Шанс даётся, всё от него зависит. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, его игрой довольны. У нас тут спортивный принцип. Он – хороший помощник тому же Аликину. Пока не хотелось бы говорить о нашем латвийском голкипере. Пока он с нами, работает, но есть нюансы. Как эти не хоккейные нюансы прояснятся, думаю, ближе к Кубку мэра мы его увидим. Надеемся на это», — приводит слова Епанчинцева пресс-служба КХЛ.
- 11 августа 2022
-
10:26
-
09:57
-
09:21
-
08:56
-
08:50
-
08:26
-
08:20
-
07:46
-
03:37
-
01:35
-
01:00
- 10 августа 2022
-
23:57
-
23:29
-
23:16
-
23:00
-
22:52
-
22:33
-
22:15
-
21:58
-
21:42
-
21:10
-
20:54
-
20:49
-
20:37
-
20:34
-
20:29
-
20:24
-
20:17
-
20:07
-
19:43
-
19:22
-
19:16
-
18:34
-
18:05
-
17:33