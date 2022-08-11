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Суммарная посещаемость трёх матчей второго дня МЧМ составила менее 4000 человек

Суммарная посещаемость трёх матчей второго дня МЧМ составила менее 4000 человек
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На молодёжном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Канаде, завершился второй игровой день. На турнире наблюдается крайне низкая посещаемость. Три матча игрового дня в сумме посетили менее 4000 человек.

Самым посещаемым стал матч Латвии и Канады, на котором присутствовали 2779 зрителей. Встречу Швеции и Швейцарии посетили 453 человека, а Германии и Австрии — 473 зрителя.

Впервые в истории сборная России пропустит этот турнир. ИИХФ на фоне событий на Украине отстранила все российские команды от международных матчей.

Изначально МЧМ стартовал ещё в декабре 2021 года. Но тогда турнир был завершён досрочно из-за вспышки коронавируса. Примечательно, что тогда российская команда участвовала в турнире.

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