Радулов: сразу решил, что еду в «Ак Барс», из Уфы на меня никто не выходил

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов рассказал, как выбрал казанский клуб для перехода. Он подписал контракт с казанцами перед началом нового сезона, покинув НХЛ. При этом Радулов признался, что не вёл переговоры с другими клубами.
«Возможно, и были какие-то переговоры, но до меня это не доходило, я ни с кем не встречался. Сразу решил, что еду в Казань.
Из Уфы на меня никто не выходил. Поступило предложение из Казани, и, как только закончился контракт в НХЛ, я подписал соглашение с «Ак Барсом». Может быть, с агентом кто-то разговаривал, но лично до меня никакие слухи не доходили.
Мне в Уфе нравилось, всё устраивало, но прошло много времени. К тому же после «Салавата» я играл ещё в ЦСКА. После НХЛ я мог выбирать из того, какие варианты у меня были», — цитирует Радулова «Бизнес Online».
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