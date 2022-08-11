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Предварительное заседание по делу Федотова назначено на 20 августа

Предварительное заседание по делу Федотова назначено на 20 августа
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Предварительное судебное заседание по делу голкипера сборной России Ивана Федотова назначено на 20 августа. Соответствующая информация содержится на сайте Всеволжского суда Ленинградской области.

Истцом является призывная комиссия Санкт-Петербурга, а ответчиком — сам Иван Федотов.

25-летний российский голкипер в мае 2022 года подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз». В начале июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от прохождения службы в армии. Затем он был отправлен в Архангельскую область для прохождения военной службы. С тех пор официальной информации о дальнейшей судьбе Федотова было совсем мало.

Ранее Федотов выступал за ЦСКА.

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