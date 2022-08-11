Предварительное заседание по делу Федотова назначено на 20 августа

Предварительное судебное заседание по делу голкипера сборной России Ивана Федотова назначено на 20 августа. Соответствующая информация содержится на сайте Всеволжского суда Ленинградской области.

Истцом является призывная комиссия Санкт-Петербурга, а ответчиком — сам Иван Федотов.

25-летний российский голкипер в мае 2022 года подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз». В начале июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от прохождения службы в армии. Затем он был отправлен в Архангельскую область для прохождения военной службы. С тех пор официальной информации о дальнейшей судьбе Федотова было совсем мало.

Ранее Федотов выступал за ЦСКА.