Кадейкин: пока «Салават Юлаев» ищет свою игру

Форвард «Салавата Юлаева Александр Кадейкин рассказал о настрое на предсезонные матчи. Команда участвует в домашнем Кубке Республики Башкортостан.



«Насчёт настроя не знаю. Всё равно идёт предсезонка, игры особо не делишь. Основный настрой – это что-то наиграть, набрать форму, почувствовать игровой ритм. На самом деле пока ищем свою игру. Нет такого, что мы прямо делим товарищеский матч или турнир.



Какого поменять зелёную форму на красную? Мне кажется, прикольно. Предсезонка — самое время для такого: когда, если не сейчас. И зрителям летом чуть поднять настроение, чуть повеселить, даже где-то поинтриговать», — цитирует Кадейкина пресс-служба «Салавата Юлаева».

Отметим, что «Салават Юлаев» провёл первый матч на турнире в красной форме.