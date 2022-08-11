«Это было как хождение по канату». Лямся — о решении остаться в России до конца плей-офф

Экс главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал о решении продолжить работу в клубе по ходу прошедшего сезона КХЛ.
«Крайне прискорбная ситуация. Что и кому ты говоришь, что ты делаешь, было похоже на хождение по канату. Я выбрался сухим из воды. Шёл плей-офф. Игроки уехали, а роль тренера там очень велика. Я старался завершить дела красиво, а затем благополучно уехать оттуда. Прямой угрозы для меня не было.
Я следил за обсуждением этой ситуации в СМИ. Мы узко смотрим на ситуацию, но это сложный вопрос. В целом уехать было непросто. Нельзя просто взять и уйти. У игроков и тренеров очень разные контракты, много разных нюансов, о которых не знают посторонние.
Думаю, все хотели уехать весной как можно скорее. Не знаю историй других людей, но я знаю крайности, понимаю, в какие ситуации там можно попасть», — цитирует Лямся Iltalehti.
- 11 августа 2022
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