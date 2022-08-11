«Выбрался сухим из воды». Финский тренер рассказал, как дорабатывал сезон в КХЛ

Заседание по делу Ивана Федотова состоится 20 сентября

Сегодня состоялось собеседование во Всеволожском городском суде по иску вратаря Ивана Федотова об оспаривании его призыва в армию. На нём назначили дату предварительного заседания – 20 сентября.

1 июля 2022 года 25-летний спортсмен был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

По сообщениям местных СМИ, в задержании Федотова участвовали несколько групп оперативников уголовного розыска и сотрудников СОБРа. В результате они перевезли хоккеиста в военкомат, где незадолго до полуночи Ивану стало плохо. Здание он покинул на машине скорой помощи. Позднее выяснилось, что Федотова отправили на территорию одной из воинских частей в Северодвинске, а 13 августа он должен принять присягу.

Рижское «Динамо» будет выступать в Латвийской хоккейной лиге

Весной КХЛ покинули «Йокерит» и рижское «Динамо». То, что «джокеры» пропустят как минимум ближайший сезон, стало известно уже в апреле. У клуба большие проблемы в Финляндии – Теэму Селянне, который вызвался спасать «джокеров», пока не перешёл от слов к делу, да к тому же в Финляндии, похоже, не знают, как быть с нынешним владельцем, Яри Курри, которого обвиняют в связях с Россией.

В рижском «Динамо» тоже заявляли, что пока не будут нигде выступать, но в итоге клуб продолжит играть в следующем сезоне в латвийском чемпионате. Лига огласила состав участников – помимо «Динамо», в этом сезоне сыграют ещё пять клубов из Латвии и три из Литвы.

«Выбрался сухим из воды». Лямся рассказал, как дорабатывал сезон в КХЛ

Тренер Томи Лямся был одним из немногих финнов, не уехавшим в разгар плей-офф КХЛ в прошлом сезоне. Он доработал с «Салаватом Юлаевым» до конца, хотя команду покинули все легионеры. Сейчас Лямся готовится принять руководство молодёжной сборной Финляндии (это случится после МЧМ). Он рассказал в интервью Iltalehti, почему остался в Уфе до конца сезона.

«Крайне прискорбная ситуация. Что и кому ты говоришь, что ты делаешь, было похоже на хождение по канату. Я выбрался сухим из воды. Шёл плей-офф. Игроки уехали, а роль тренера там очень велика. Я старался завершить дела красиво, а затем благополучно уехать оттуда. Прямой угрозы для меня не было.

Я следил за обсуждением этой ситуации в СМИ. Мы узко смотрим на ситуацию, но это сложный вопрос. В целом уехать было непросто. Нельзя просто взять и уйти. У игроков и тренеров очень разные контракты, много разных нюансов, о которых не знают посторонние.

Думаю, все хотели уехать весной как можно скорее. Не знаю историй других людей, но я знаю крайности, понимаю, в какие ситуации там можно попасть», — сказал Лямся.