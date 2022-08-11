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Итоги дня в хоккее: финский тренер Лямся сравнил работу в плей-офф КХЛ-2022 с хождением по канату

«Выбрался сухим из воды». Финский тренер рассказал, как дорабатывал сезон в КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня в хоккее за 11 августа
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Томи Лямся говорит, что чувствовал себя канатоходцем.

Заседание по делу Ивана Федотова состоится 20 сентября

Сегодня состоялось собеседование во Всеволожском городском суде по иску вратаря Ивана Федотова об оспаривании его призыва в армию. На нём назначили дату предварительного заседания – 20 сентября.
1 июля 2022 года 25-летний спортсмен был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

По сообщениям местных СМИ, в задержании Федотова участвовали несколько групп оперативников уголовного розыска и сотрудников СОБРа. В результате они перевезли хоккеиста в военкомат, где незадолго до полуночи Ивану стало плохо. Здание он покинул на машине скорой помощи. Позднее выяснилось, что Федотова отправили на территорию одной из воинских частей в Северодвинске, а 13 августа он должен принять присягу.

Федотов и армия: что будет дальше? Заседание суда. Онлайн Федотов и армия: что будет дальше? Заседание суда. Онлайн

Рижское «Динамо» будет выступать в Латвийской хоккейной лиге

Весной КХЛ покинули «Йокерит» и рижское «Динамо». То, что «джокеры» пропустят как минимум ближайший сезон, стало известно уже в апреле. У клуба большие проблемы в Финляндии – Теэму Селянне, который вызвался спасать «джокеров», пока не перешёл от слов к делу, да к тому же в Финляндии, похоже, не знают, как быть с нынешним владельцем, Яри Курри, которого обвиняют в связях с Россией.

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В рижском «Динамо» тоже заявляли, что пока не будут нигде выступать, но в итоге клуб продолжит играть в следующем сезоне в латвийском чемпионате. Лига огласила состав участников – помимо «Динамо», в этом сезоне сыграют ещё пять клубов из Латвии и три из Литвы.

«Выбрался сухим из воды». Лямся рассказал, как дорабатывал сезон в КХЛ

Тренер Томи Лямся был одним из немногих финнов, не уехавшим в разгар плей-офф КХЛ в прошлом сезоне. Он доработал с «Салаватом Юлаевым» до конца, хотя команду покинули все легионеры. Сейчас Лямся готовится принять руководство молодёжной сборной Финляндии (это случится после МЧМ). Он рассказал в интервью Iltalehti, почему остался в Уфе до конца сезона.

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«Крайне прискорбная ситуация. Что и кому ты говоришь, что ты делаешь, было похоже на хождение по канату. Я выбрался сухим из воды. Шёл плей-офф. Игроки уехали, а роль тренера там очень велика. Я старался завершить дела красиво, а затем благополучно уехать оттуда. Прямой угрозы для меня не было.

Я следил за обсуждением этой ситуации в СМИ. Мы узко смотрим на ситуацию, но это сложный вопрос. В целом уехать было непросто. Нельзя просто взять и уйти. У игроков и тренеров очень разные контракты, много разных нюансов, о которых не знают посторонние.

Думаю, все хотели уехать весной как можно скорее. Не знаю историй других людей, но я знаю крайности, понимаю, в какие ситуации там можно попасть», — сказал Лямся.

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