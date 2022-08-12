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Отец 14-летнего хоккеиста школы СКА заявил, что не винит никого в смерти сына

Отец 14-летнего хоккеиста школы СКА заявил, что не винит никого в смерти сына
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Игорь Малков, отец 14-летнего хоккеиста Всеволода Малкова, погибшего в результате попадания шайбы в грудь, прокомментировал несчастный случай.

«Я не вижу каких-то виноватых в этом, кого-то обвинять, думаю, не имеет никакого смысла. Произошёл чисто несчастный случай. Это была обычная тренировка, они наигрывали меньшинство: пятёрка атакует, четвёрка обороняется. Был бросок, щелчок защитника с синей линии, как мне рассказали, я не присутствовал, так как родителей не допускают до тренировок. Шайба попала в область сердца, и произошла остановка сердца. Дальше была реанимация, но, к сожалению, безуспешно.

Мне уже звонил директор хоккейного клуба, Анатолий Михайлович Янкевич, сказал, что окажет любую помощь: финансовую и так далее, всё содействие в организации похорон», — цитирует Малкова «Газета.ru».

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