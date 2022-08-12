Соколов: надеюсь, разум возобладает. Хоккеист Федотов намного сильнее, чем матрос Федотов

Экс-голкипер сборной России Максим Соколов прокомментировал ситуацию с вратарём «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым.



«В сентябре планируется первое заседание по иску Федотова. Чего от него ждать? Хорошо, что будет очное заседание. Иван может представить своё видение ситуации судьям. Со своей стороны хотел бы его поддержать. Главное, чтобы Ваня не терял силы духа, терпения. Именно этим сильны вратари… Не буду разбирать: кто виноват, кто прав. Закон есть закон. Но рационализм должен присутствовать в каждой идее. Всем ведь понятно, что Ваня в кирзовых сапогах намного слабее, чем на коньках. И намного больше пользы принесёт в хоккейной форме, в том числе и стране. В настоящий момент Федотов номер один во вратарской линии. По крайней мере, среди тех, кто выступает за пределами НХЛ — в КХЛ и Европе. Не знаю, может ли он стать героем России, находясь в рядах ВС РФ, но с точки зрения хоккея героем страны может стать вполне.



Не думаю, что карьера Вани пойдёт под откос. Он умеет терпеть, а терпение — это вообще вратарский козырь. Иван долго пробивался на вершину, много работал. Вряд ли можно говорить о каком-то его прощании с большим спортом. Естественно, ему придётся много трудиться, чтобы вернуться на прежние рубежи… Но я уповаю на разум и не верю, что ему придётся провести целый год вне хоккея.



Помощь общественности никогда не помешает. В современном мире правильно, если каждый может высказать свою точку зрения. Что же касается его родных и близких, то, по моей информации, они очень правильно действуют, здорово поддерживают Ивана и сделали всё, чтобы нивелировать удар по его психике. Федотов чувствует себя достаточно спокойно в этом смысле, но мечтает о возвращении на хоккейную площадку.



Мне кажется, вероятность успешного завершения дела Федотова больше 50 процентов. Надеюсь, разум возобладает, ведь хоккеист Федотов намного сильнее, чем матрос Федотов», — цитирует Соколова «Спорт уик-энд».

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